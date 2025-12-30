Голлівудський актор Джордж Клуні разом із дружиною Амал Клуні та двома дітьми офіційно стали громадянами Франції.

Про це йдеться в урядовому декреті, повідомляє France24.

Рішення про присвоєння громадянство було підтверджене після публікації документа у французькому урядовому віснику. Таким чином, Клуні отримав друге громадянство поряд з американським.

Раніше актор публічно заявляв про намір набути громадянство Франції, зокрема через високий рівень захисту приватного життя. За його словами, у цій країні діють жорсткі закони щодо папараці, які забороняють зйомку дітей, що є принциповим питанням для родини голлівудської зірки, пишуть Українські новини.

Клуні також неодноразово наголошував на своїй прихильності до французької культури та мови, яку він вивчає вже понад рік. Його дружина Амал Клуні, правозахисниця британсько-ліванського походження, вільно володіє французькою мовою.

Маєток родини Клуні у Франції. Фото: Pure France

Подружжя виховує восьмирічних двійнят. У 2021 році вони придбали маєток на півдні Франції – колишній виноробний маєток поблизу міста Бріньоль. Саме цей будинок Клуні раніше називав місцем, де їхня сім’я почувається найкомфортніше.

Окрім нерухомості у Франції, родина Клуні також має майно в Італії, Великій Британії та США.