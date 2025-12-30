Про це повідомив президент Зеленський, відповідаючи на питання журналістів в чаті ОП.

-Удари по валдайській резиденції Путіна — це фейк. Ніхто туди не бив. Чи пов’язано це із санкціями? Можливо, трошки. Але, на мій погляд, це більш пов’язано з доволі успішною роботою наших команд, фіналом якої стала зустріч з президентом Дональдом Трампом, – вважає Зеленський.

-Я не знаю, чи це пов’язано з передачею нам «Томагавків» або ні, я не хочу нічого фантазувати. Я бачу тільки те, що є позитив від зустрічі, є позитив від підготовки документів і є РФ, яка не хоче жодного позитиву ні для кого в цьому форматі. І тому вони роблять такі закиди. Якщо чесно, викликає нерозуміння і неприємні відчуття те, що деякі країни, як Індія, ОАЕ, ще кілька держав засудили начебто наші удари дронів по резиденції Путіна, яких не було. А де їхнє засудження, що весь цей час б’ють по нашим дітям, вбивають людей? Щось не чую я ні Індії, ні ОАЕ, – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що українська делегація вже обговорила з американською делегацією «атаку» на резиденцію Путіна.

-Що стосується атаки на Валдай, наша переговорна група зв’язалася з американською, обговорили деталі. Ми розуміємо, що це фейк. І наші партнери завжди можуть завдяки технічним можливостям перевірити, що це був фейк.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Служба зовнішньої розвідки України розкрила сценарій Валдайської інформаційної спецоперації