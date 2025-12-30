1 Окремий Центр Безпілотних Систем СБС ЗСУ (колишній 14-й полк БпАК), відомий своїми глибинними ураженнями по стратегічних обʼєктах рф, опублікував маніфест своєї трансформації.

Підрозділ представляє нове бачення: перехід від кількісного протистояння до технологічного виснаження ворога. Нещодавня трансформація підрозділу стала завершенням еволюції до самостійної технологічної сили із системним та інтелектуальним підходом до знищення ворога.

Працюємо за принципом “Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є”, – командир 1 Окремого Центру БпС СБС, позивний Чарлі

-Сучасна війна давно перестала бути лише протистоянням військ. Це протистояння сенсів, технологій і рішень — а також здатності нації зберігати віру у завтрашній день. Україна входить у четвертий рік повномасштабної війни у стані, який можна назвати кризою надії: виснаження, зневіра, внутрішній сумнів. І саме тому сьогодні так важливо говорити про тих, хто не просто б’ється на полі бою, а будує інтелектуальну архітектуру нашої оборони.

Як каже командир 1-го загону з позивним Каспер, сьогоднішня боротьба має значення далеко за межами фронту:

-Наразі ми творимо сучасну історію новітньої Української держави, а це, у свою чергу, дає надію всій українській нації. А надія дає сили рухатись далі з високо піднятою головою.

1 Окремий Центр БпС СБС — нова ланка в системі Сил безпілотних систем ЗСУ, яка виростає з бойового досвіду 14 Полку БпАК СБС. Його еволюція — не про зміну таблички на фасаді, а про трансформацію мислення. Якщо раніше безпілотники були «очима» артилерії та піхоти, то тепер вони стають повноцінною самостійною силою, що визначає темп і логіку війни. Це перехід від ремісництва до індустрії, від інтуїції до аналітики, від героїзму до системності.

Цей шлях всередині підрозділу сприймають як закономірний і вистражданий. Командир 2-го загону з позивним Кит підкреслює:

-Ми беззаперечно є першим підрозділом, який інтегрував і масштабував використання безпілотних систем задля оборони країни від ворога. Маємо за честь продовжувати цю роботу й надалі.

Від окремих батальйонів під керівництвом Генерального штабу — до 1-го окремого центру Сил безпілотних систем був пройдений величезний шлях. Подивимося, що буде далі.

Маркетинг, який опирається на реальність, а не ілюзії

Класичні бренди працюють там, де є конкуренція. Військові — там, де є загроза існуванню. Але принцип залишається тим самим: потрібно знати свою аудиторію. У випадку 1 Окремого Центру вона чітко сегментована — військові і ветерани, український бізнес, молоді фахівці, громадський актив. Кожен із цих сегментів має власні страхи, втому, мотиви й очікування.

Аналітика показує: сьогодні українці потребують не чергового гасла про «боротьбу». Боротьба стала фоном, буденністю, а подекуди — пасткою. Люди прагнуть чіткої стратегії, конкретики та зрозумілих результатів. Саме тому нова стратегія просування 1 Окремого Центру будується не на патетиці, а на професіоналізмі й ясності — у логіці, яку послідовно відстоює командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Завдання Центру: не воювати довше — а воювати розумніше

У бізнесі shrinking market означає стискання ринку, загострення конкуренції й перемогу тих, хто швидше адаптується. Війна — той самий ринок, але з ціною помилки, що вимірюється життями. Тому ключова функція 1 Окремого Центру — створювати стійку перевагу за рахунок технологій, аналітики та нестандартних підходів.

Цю логіку чітко формулює засновник полку Борис Мартиненко з позивним Фідель:

-Для нас перехід у 1 Окремий Центр — це не зміна назви, а завершення еволюції. Ми з’явилися в момент, коли правила війни ще не були визначені, і з перших днів працювали не як підрозділ, а як система — з аналітикою, технологічністю та відповідальністю в основі кожного рішення».

Центр працює на передовій технологічної думки — від розвідки до ударних рішень, від збору даних до прямого впливу на хід бою. Але його фундамент — не залізо. Його фундамент — люди.

-Ми не прагнемо воювати довше — ми прагнемо воювати точніше. Наша сила — у людях, які прийшли служити професійно, діяти структуровано й перетворювати інженерне мислення на реальну перевагу на полі бою, — наголошує Фідель.

«Професійність для нас — це форма служіння, а системність — інструмент, який виснажує ворога швидше, ніж він здатен адаптуватися».

Саме в цьому — сенс нового позиціонування: українська інтелектуальна армія, яка перемагає не числом, а точністю й гнучкістю рішень.

Чому саме цей підрозділ знає, як зупинити ворога

Бо він робить це щодня. І робить — системно.

Там, де суспільство змушене існувати в парадигмі «боремось і тримаємось», 1 Окремий Центр СБС працює в парадигмі ефективності. Це не романтизація війни, а холодна логіка, де кожна дія має приносити вимірюваний результат.

«Перемога — це не емоція, а послідовність рішень, стратегія і темп. Це здатність будувати інтелектуальну армію, яка формує правила війни, а не реагує на них», — підкреслює Фідель.

Фраза «ворог виснажиться першим» тут — не просто обіцянка, а математично, технологічно й стратегічно прорахована модель. І вона працює.

1 Окремий Центр БпС СБС стає взірцем нової моделі українського війська, де результат вимірюється не числом, а точністю і продуманістю рішень.

-Долучайтесь до нашого підрозділу і будемо творити разом нову історію нашої держави.