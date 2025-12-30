Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо участі США в економічному відновленні України, розповів, що наразі готується низка документів під загальною назвою «Процвітаюча Україна»:

-Це відновлення робочих місць, відновлення життя в Україні. Ми багато цьому приділили уваги, і президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні. Ми проговорювали, яка середня заробітна плата українців… Щоб заробітна плата була потроєна, – цитують президента Новини.LIVE.

На перемовинах з американцями також обговорювалося, що «на старті в Україні потрібні гроші на відновлення»:

-І це повинні бути серйозні гроші, щоб люди повертались на саме ці робочі місця і заробітні плати.

Зеленський зазначив, що Білий дім хоче досягти процвітання українців за допомоги американського бізнесу, для якого будуть створені спеціальні умови в Україні. Також, за словами президента, спеціальні умови будуть створені і для європейців.

Цікаво, а для українського бізнесу будуть створені спеціальні умови? Якщо ні – це несправедливо, це дискримінація, а якщо так, то спеціальні умови для всіх – вже не спеціальні. То може краще для всіх, але нормальні?