Трамп на борту літака відповів на питання журналістів, одне з яких стосувалося його реакції на “напад” українських дронів на резиденцію Путіна на Валдаї.

-Отже, ви сказали, що були дуже розлючені на президента України Володимира Зеленського, якщо це він завдав удару по резиденції Владіміра Путина.

-Я не вірю, що такий удар узагалі був. Дійсно.

– Тобто в тій телефонній розмові Путін сказав вам, що удар відбувся. Ви вийшли й публічно заявили, що повірили Путіну. Це викликало критику.

-Щось справді сталося неподалік, але це не мало до цього жодного стосунку.

-Чому ви повірили Путіну в той момент і потім вийшли й сказали це про Україну?

-Бо тоді про це ніхто нічого не знав. Я вперше почув про це саме в той момент.

Він сказав, що його будинок атакували. Ми не віримо, що це сталося — принаймні зараз, коли змогли перевірити. Але тоді ми вперше взагалі про це почули.

