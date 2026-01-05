Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 212 520 (+990) осіб
танків – 11 507 (+8) од.
бойових броньованих машин – 23 857 (+2) од.
артилерійських систем – 35 785 (+29) од.
РСЗВ – 1 592 (+2) од.
засоби ППО – 1 268 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 100 564 (+704) од.
крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 72 945 (+169) од.
спеціальна техніка – 4 036 (+1) од.
Дані уточнюються.