На початку нового року люди знову звернулися до передбачень відомого пророка XVI століття Нострадамуса, аби зрозуміти, яких випробувань очікувати у 2026 році. Зокрема, цього року дослідники, спираючись на його чотиривірші, попереджають про “ріки крові”, “смертельну блискавку”, мор бджіл та морські конфлікти.

У матеріалі, опублікованому New York Post, йдеться що Нострадамус прямо не писав передбачень на 2026 рік, але фахівці звернулися до його чотиривіршів під номером “26”. З огляду на рукописи, на початку року він передбачав, що “велику людину вразить удень блискавка”. На думку дослдників цю цитату можна інтерпретувати, як потенційне вбивство видатної постаті або політичний переворот, пише Фокус.

Інший чотиривірш, “II:26”, передбачає, щ “через прихильність, яку виявить місто, Тічино переповниться кров’ю”. Для сучасних читачів це може звучати моторошно, але деякі експерти зазначають, що це може символізувати науковий прогрес, наприклад, розвиток збереження стовбурових клітин у регіоні Тічино.

Також у своїх віршах Нострадамус описує морські конфлікти, зокрема у “VII:26” згадуються “натовпи та галери навколо семи кораблів”, і, ймовірно, це може символізувати збройні протистояння у Південно-Китайському морі, де свої претензії висувають Китай, Тайвань, В’єтнам, Малайзія, Бруней, Індонезія та Філіппіни.

Ще одне передбачення, “I:26”, описує “великий рій бджіл”, який традиційно пов’язують із політичною активністю та потенційним посиленням тоталітарних режимів. Деякі аналітики припускають, що цей образ символізує небезпечне зростання екстремістських ідеологій та колективних рухів у світі.

Що відомо про Нострадамуса та його пророцтва

Як зауважує видання NYP, Мішель де Ностредам, більш відомий як Нострадамус, заслужив репутацію “пророка лиха” завдяки своїм похмурим передбаченням, що стосуються війн, стихійних лих, пандемій та політичних потрясінь.

Нострадамус, або жартома “Нос”, був астрологом, лікарем і критиком церкви XVI століття. Йому приписують точні і загадкові прогнози, серед яких Велика Лондонська пожежа, прихід Гітлера до влади, теракти 11 вересня, пандемія COVID-19, смерть королеви Єлизавети II та Папи Франциска, а також потужний землетрус у Японії — і це лише частина його передбачень, які досі викликають інтерес у сучасних дослідників.

“Відомий як “пророк лиха”, Нострадамус вирізнявся похмурим світоглядом, сформованим особистими трагедіями та постійним споживанням старозавітної сірки. Втративши дружину та дітей від чуми, він, не маючи змоги врятувати близьких, схоже, прагнув попередити весь світ про прийдешні руйнування”, — зазначає видання.

Так, у його книзі “Пророки” 1555 року описані квазіпоетичні чотиривірші, які, за його шанувальниками, здатні передбачати долі цілих країн і поколінь. Та все ж пророцтва Нострадамуса часто були неоднозначними. До прикладу, у 2025 році пророк передбачав закінчення війни в Україні, падіння великого астероїда, повені Амазонки та появу водної імперії. Однак реальність виявилася менш катастрофічною: конфлікт з РФ продовжується, жодного глобального астероїда не сталося, а стихійні лиха обмежилися локальними повенями у басейні річки Ене. Щодо водної імперії, то експерти радше порівнюють її з розвитком технологій штучного інтелекту у водних центрах, аніж із реальною монархією.