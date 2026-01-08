МЗС закликає українців залишити Іран через погіршення безпекової ситуації.

У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України якнайшвидше залишити країну.

Наразі виїзд можливий через такі пункти пропуску:

міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні (м. Тегеран);

прикордонний пункт на кордоні з Вірменією — Нордуз / Агарак;

прикордонний пункт на кордоні з Туреччиною — Базорган / Сероу.

Протестувальники в Ірані взяли під контроль міста Абданан та Малекшахі, розташовані на заході країни неподалік кордону з Іраком, повідомляє американський телеканал Fox News із посиланням на Національну раду опору Ірану.

У мережі поширюються відео, на яких в Абданані демонстранти скандують гасла проти аятоли – верховного лідера Ірану: «Смерть Хаменеї» та «Цей рік – рік крові, Алі Хаменеї буде скинутий». На одному з роликів видно, як іранські поліцейські махають протестувальникам та аплодують їм, перебуваючи на даху будівлі.