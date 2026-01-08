Центральна виборча комісія ухвалила пропозиції щодо того, як на законодавчому рівні врегулювати організацію виборів після воєнного стану в Україні.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Там зазначили, що Комісія від початку повномасштабної агресії рф працює над визначенням потенційних ризиків і проблемних питань, які можуть виникнути під час організації повоєнних виборів, та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. Так, уже у вересні 2022 року було напрацьовано перший пакет законодавчих пропозицій як початкову рамку для удосконалення виборчого законодавства, спрямованого на забезпечення організації підготовки і проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Надалі ЦВК із активним залученням представників центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, громадянського суспільства та міжнародних інституцій продовжила роботу в межах трьох робочих груп з напрацювання:

– механізмів актуалізації відомостей про виборців для забезпечення проведення післявоєнних виборів;

– пропозицій щодо організації голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування на виборах перебувають на території іноземної держави;

– плану заходів щодо організації підготовки та проведення післявоєнних виборів.

За результатами інклюзивної діяльності цих робочих груп, а також самостійного вивчення Комісією проблематики післявоєнних виборів ЦВК підготувала відповідні законодавчі пропозиції, які враховують як особливості, так і потенційні ризики майбутніх загальнодержавних виборів. Вони можуть бути розглянуті у межах згаданої Робочої групи під час напрацювання законопроєкту щодо належної організації та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, які не проводились у зв’язку з введенням воєнного стану.

“Сьогоднішнє рішення Комісії та її конкретні пропозиції ми розглядаємо як внесок у побудову змістовного діалогу на рівні парламенту із залученням громадянського суспільства та всіх релевантних державних інституцій у межах діяльності Робочої групи з питань особливостей виборів у післявоєннний або особливий період.

Центральна виборча комісія вмотивована працювати й надалі над власними пропозиціями з врахуванням нових особливостей післявоєнних виборів, а також всебічно сприяти якісній дискусії на базі профільного парламентського комітету та згаданої Робочої групи”, – зазначив Голова Комісії Олег Діденко.