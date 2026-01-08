7 січня кота по кличці Йонтама призначили третім котом-станційним начальником місцевої японської залізничної станції, продовживши майже двадцятирічну традицію, яка сприяла розвитку туризму та допомогла врятувати залізницю від фінансових труднощів, а також спонукала інших залізничних операторів до подібних кроків.

Про це пише KYODO NEWS, передає Інше ТВ.

Під час церемонії на станції Кіші на лінії Кішігава компанії Wakayama Electric Railway Co. залізнична компанія також представила свого останнього котячого стажера, Рокутаму. Попередник нового начальника станції Йонтама, також триколірна кішка, помер у листопаді минулого року і був призначений почесним начальником станції.

Лінія Кішігава привернула увагу всієї країни після того, як у 2007 році призначила кота Таму своїм першим котячим начальником станції, що дозволило успішно залучити туристів з Японії та інших країн і утриматися на плаву фінансово. Це спровокувало тенденцію, коли інші місцеві залізниці, що зазнавали фінансових труднощів, по всій Японії призначали котів, собак, кроликів та інших тварин начальниками станцій.

Перед будівлею вокзалу в Кінокаві, префектура Вакаяма, президент Вакаяма Електрик Рейлвей Міцунобу Кодзіма повісив на шию кота медаль з вигравіруваним титулом начальника станції Йонтама, що викликало бурхливі оплески натовпу.

52-річна домогосподарка з Фуджіідери, префектура Осака, Чісако Асано, яка була шанувальницею Тами ще з часів його життя, сказала: «Я сподіваюся, що коти-начальники станцій і надалі будуть пильнувати за лінією Кісігава».

Після церемонії Кодзіма сказав журналістам, що сподівається, що Йонтама «буде вести за собою як начальник станції в час, коли місцеві залізниці перебувають на порозі великих змін».

