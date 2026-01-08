Дослідники зафіксували дестабілізацію льодовика Туейтса в Західній Антарктиді. Танення криги здатне призвести до затоплення найбільших країн світу.

В Антарктиді зафіксовано прискорений рух льодовика Туейтса, відомого як “Льодовик Судного дня”. Вчені попереджають: його дестабілізація може мати катастрофічні наслідки для прибережних регіонів у всьому світі. Танення криги здатне призвести до затоплення Нью-Йорка, Амстердама, Венеції та окремих районів Одеси, пише Інформатор.

Головна загроза полягає в тому, що теплі підземні океанічні течії розмивають льодовик знизу, тому в його основі утворюються порожнини та тріщини, які можуть призвести до обвалу значної частини льодової маси. У разі руйнування льодовик почне дрейфувати у північному напрямку – тобто в бік тепліших вод, що ще більше пришвидшить танення.

За оцінками науковців, повне руйнування льодовика Туейтса може призвести до підвищення рівня Світового океану приблизно на 60 сантиметрів. У найгіршому сценарії, якщо процес запустить ланцюгову реакцію в Західній Антарктиді, зростання рівня води може сягнути 2-3 метрів, а за окремими прогнозами – навіть до 5 метрів.

У разі підвищення рівня океану на 60 сантиметрів під загрозою опиняться великі прибережні міста світу. Зокрема, можливе затоплення Нью-Йорка, Маямі, Нового Орлеана, Амстердама, Венеції та іракської Басри.

В Україні наслідки також будуть відчутними. Часткове підтоплення прогнозують у Херсоні та Миколаєві. В Одесі вода може дістатися району Пересипу, Лузанівки, Одеського морського порту, а також усіх прибережних пляжів. Єдиною “втішною” новиною в цьому сценарії користувачі соцмереж іронічно називають те, що під водою можуть опинитися також Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону та Калінінград.

У разі найгіршого сценарію Росія теж піде під воду

Підводні теплі течії руйнують льодовик Туейтса

Раніше міжнародна наукова спільнота розпочала масштабну місію з дослідження льодовика Туейтса. Як повідомляє CNN з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Geosciences, вчені виявили раніше невідоме явище – підводні океанічні вири, які значно прискорюють руйнування льодовиків Туейтса та Пайн-Айленд.

Ці субмезомасштабні вири діють як гігантський “міксер”: вони підганяють теплу воду з глибин океану безпосередньо до крижаної основи льодовиків, різко посилюючи танення.

“Уявіть собі маленькі, але дуже швидкі водяні вихори, які крутяться так, ніби ви розмішуєте воду в чашці”, – пояснив співавтор дослідження Маттіа Пойнеллі з Каліфорнійського університету в Ірвайні.

Науковці наголошують: процеси, що відбуваються під антарктичними льодовиками, можуть бути значно швидшими й небезпечнішими, ніж вважалося раніше, а наслідки – глобальними.