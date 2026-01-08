Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області, який під час проведення мобілізаційних заходів допускав застосування фізичного насильства до військовозобов’язаних.

У Миколаєві до ДБР надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на неправомірні дії співробітників Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірок військово-облікових документів. Кількість звернень свідчить про системний характер порушень.

Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для «посилення» роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних.

Наразі йому повідомлено про підозру у навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України). Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

