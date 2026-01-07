Вчора, 6 січня, до Вознесенського райуправління поліції надійшла заява від 40-річного чоловіка про те, що у період часу з 25 грудня 2025 року по 6 січня поточного року його незаконно утримували та наносили тілесні ушкодження військовослужбовці одного із ТЦК та СП.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, за вказаним фактом слідчі райуправління розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу».

Наразі проводиться низка слідчих та оперативних заходів щодо встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до вказаного злочину. Триває досудове розслідування.

У Миколаївському обласному ТЦК та СП розпочали службове розслідування цього інциденту.

«Мета розслідування — об’єктивне з’ясування всіх обставин, встановлення реальних учасників події та ступеня їхньої вини. Ми надаємо повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини.

Позиція керівництва однозначна: якщо під час слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо громадянина, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом», – йдеться в повідомленні облТЦК та СП.

Як повідомляло Інше ТВ, Вимагав у посадовця ТЦК $100 тисяч за “вирішення питання” через “зв’язки” з правоохоронцями: у Києві затримали шахрая (ВIДЕО)