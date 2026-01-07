Речниця адміністрації президента США Трампа Керолайн Левітт повідомила, що США планують судити екіпаж танкера, захопленого у Північній Атлантиці, яке йшло з Венесуели під російським прапором. Серед них є росіяни.

Про це Керолайн Левітт повідомила під час брифінгу 7 січня.

“Це було судно венесуельського “тіньового флоту”, яке перевозило нафту, що підпадає під санкції. Я також хотіла би додати, що на судно було видано судовий ордер на арешт, а екіпаж — це означає, що екіпаж тепер підлягає судовому переслідуванню за будь-яке порушення федерального законодавства, і в разі необхідності його доставлять до Сполучених Штатів для такого переслідування”, — сказала Керолайн Левітт.

Нагадаємо, В РФ вимагають гуманного ставлення до росіян на захопленому танкері і звинувачують США у порушенні міжнародного права, а також сподіваються, що їм не будуть перешкоджати у поверненні додому.

ІншеТВ повідомляло, що США офіційно повідомили про затримання російського танкера (ФОТО) , який намагався дістатися берегів Венесуели, попри санкційну блокаду США. Захоплення було здійснене на підставі судового ордера США, формально — через порушення американських санкцій проти венесуельської нафти.

Спочатку цей танкер ходив під прапором Панами, однак після спроби затримання Береговою охороною в грудні екіпаж відмовився підкорятися вимогам, різко змінив курс, намалював на борту російський прапор і перейменував танкер на Marinera, направивши до Вашингтона вимогу припинити переслідування.

Це не зупинило операцію. США продовжили супровід судна, залучивши близько десяти транспортних літаків і гелікоптерів. Американські десантники висадилися на танкер ще до того, як до нього змогли підійти російські кораблі, відправлені «на конвоювання».