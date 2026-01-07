МЗС РФ вимагає від США забезпечення гуманного ставлення з росіянами на судні Marinera.

Там заявили, що «уважно стежать» за ситуацією навколо висадки американського десанту на танкер «тіньового флоту» Marinera (Bella 1), передає ТАСС.

У відомстві попросили США забезпечити гуманне і гідне поводження з громадянами Росії і не перешкоджати їх поверненню на батьківщину.

Мінтранс РФ теж прокоментував захоплення нафтового танкера РФ американським десантом.

Там заявили, що танкер Marinera отримав нібито тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ. При цьому раніше його виявили зареєстрованим у російському реєстрі судів з припискою в порту Сочі.

«Сьогодні близько 15 годин за московським часом у відкритому морі за межами територіальних вод будь-якої або держави на судно висадилися військово-морські сили США, зв’язок із судном був втрачений.

У відповідності до норм Конвенції ООН за морським правом 1982 року у водах, у відкритому морі діє режим свободи судочинства, і жодна держава не має права застосовувати силу у відношенні суден, відповідним чином зареєстрованим в юрисдикціях інших держав», — сказано в повідомленні.