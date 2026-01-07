Загрози життю двох українських артистів, які зірвалися з висоти під час вистави в цирку німецького міста Штутгарт, немає. Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України, пише Кореспондент.

Під час виступу у Різдвяному цирку в Штутгарті 5 січня двоє громадян України зірвалися з висоти близько 5-6 метрів.

Обох артистів госпіталізували до місцевих медичних закладів. За інформацією дипломатів із Генерального консульства України в Мюнхені, загрози нині нічого не загрожує.

Поліція Штутгарта проводить перевірку обставин інциденту.

У департаменті підкреслили, що справа перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Мюнхені, і побажали українським артистам швидкого одужання.