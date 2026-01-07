Внаслідок виходу циклону з південного заходу 8 січня очікуються дощі, тумани, температура вночі до 4-9ºС тепла, вдень 6-11ºС тепла.

9-11 січня внаслідок переміщення холодного фронту очікується невеликий та помірний сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Надходження холодної повітряної маси з півночі обумовить зниження температури вночі 9 січня до 1-6º морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла. 10-11 січня подальше зниження температури вночі до 5-10ºС морозу, вдень до 2-7ºС морозу.

Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, колір жовтий.

Такі погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунального господарства, електропостачання, будівельної галузі та руху транспорту.

Інформація буде уточнюватися прогнозами погоди та попередженнями про небезпечні метеорологічні явища.