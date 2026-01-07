У Миколаєві інвестори з Данії будуватимуть соціальне житло. Відповідний меморандум сьогодні, 7 січня, підписав міський голова Олександр Сєнкевич з ТОВ “VK Investments Ukraine”, яке представляє данську групу компаній Vaekstkapital Group.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

На зустрічі були присутні керівник Vaekstkapital Group ApS Андерс Ретц Йоганссон, голова офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен, радник з питань співробітництва офісу Артем Васалатій, перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов та директор КУ “Агенція розвитку Миколаєва” Ігор Філіппов.

Глобальна мета співпраці передбачає будівництво до 10 тисяч квартир у Миколаєві для відновлення житлової інфраструктури.

Згідно з меморандумом, частину квартир отримає місто у якості соціального житла, іншу частину інвестор використовуватиме на власний розсуд.

Пілотний проєкт передбачає будівництво перших 200 квартир для відпрацювання механізмів співпраці.

Під час зустрічі також обговорили наступні кроки співпраці.

