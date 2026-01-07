У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на газорозподільних мережах з 08:00 12 січня до 16:00 16 січня буде тимчасово припинене газопостачання у частині м. Миколаїв.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі», передає Інше ТВ.

Зокрема газу не буде:

– вул. Ольшанців (буд. 1-75);

– вул. Янтарна (буд. 1-68);

– вул. Олега Хлівного (буд. 1-45);

– вул. Рибна (буд. 21-47);

– вул. Торгова (буд. 1-62);

– вул. Фонтанна (буд. 1-46);

– вул. Пейзажна (буд. 1-46);

– вул. Краєзнавців (буд. 14-18).

«Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечного постачання природного газу споживачам. Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт.

Прохання до мешканців будинків та квартир перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників Миколаївської філії «Газмережі» до газових приладів своїх помешкань для проведення комплексу робіт з відновлення газопостачання.

Наголошуємо, що задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проводитися за наявності мешканців у своїх будинках та квартирах.

Просимо вибачення за тимчасові незручності! Дякуємо за розуміння!», – кажуть у Миколаївській філії «Газмережі».

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївська філія «Газмережі»: повідомлення про нібито «четверту платіжку за газ» – фейк