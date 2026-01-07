У сьогоднішній заяві Трампа переплелося все – почуття власної неперевершеності, образа на Норвегію, яка, за переконанням Трампа, не дала йому Нобелівську премію миру, і загальний висновок – без мене ви всі ніхто.

-Пам’ятайте, для всіх цих великих шанувальників НАТО, вони мали 2% ВВП, і більшість не сплачувала свої рахунки, ПОКИ НЕ З’ЯВИЛИСЯ США. США, по-дурному, платили за них! З повагою, довели їх до 5% ВВП, І ВОНИ ПЛАТЯТЬ негайно. Усі казали, що це неможливо, але це можливо, тому що, понад усе, вони всі мої друзі. Без моєї участі Росія зараз мала б ВСЮ УКРАЇНУ. Пам’ятайте також, що я самостійно ЗАВЕРШИВ 8 ВОЄН, а Норвегія, член НАТО, по-дурному вирішила не давати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення!

Важливо те, що я врятував мільйони життів. РОСІЯ ТА КИТАЙ НЕ БОЯТЬСЯ НАТО БЕЗ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ, І Я СУМНІВАЮСЯ, ЩО НАТО БУЛО Б ПОРУЧ З НАМИ, ЯКБИ НАМ ВОНИ ДІЙСНО БУЛИ ПОТРІБНІ. УСІМ ПОЩАСТИЛО, ЩО МИ ВІДНОВИЛИ НАШІ АРМІЙСЬКІ СИЛИ ЗА МІЙ ПЕРШИЙ ТЕРМІН, І ПРОДОВЖУЮТЬ ЦЕ РОБИТИ. Ми завжди будемо поруч з НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч з нами. Єдина нація, якої бояться та поважають Китай і Росія, це США.

ВІДНОВИТИ США, ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!!!