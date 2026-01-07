США у водах Карибського моря захопили ще один танкер тіньового флоту РФ «M/T Sophia».

Перед тим ІншеТВ повідомляло, що США офіційно повідомили про затримання російського танкера (ФОТО) , який намагався дістатися берегів Венесуели, попри санкційну блокаду США. Захоплення було здійснене на підставі судового ордера США, формально — через порушення американських санкцій проти венесуельської нафти.

Спочатку цей танкер ходив під прапором Панами, однак після спроби затримання Береговою охороною в грудні екіпаж відмовився підкорятися вимогам, різко змінив курс, намалював на борту російський прапор і перейменував танкер на Marinera, направивши до Вашингтона вимогу припинити переслідування.

Це не зупинило операцію. США продовжили супровід судна, залучивши близько десяти транспортних літаків і гелікоптерів. Американські десантники висадилися на танкер ще до того, як до нього змогли підійти російські кораблі, відправлені «на конвоювання».