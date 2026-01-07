Зеленський припустив, що США могли б вчинити з Кадировим, як з Мадуро, тоді, можливо, Путін би задумався.

Президент зазначив, що США мають тиснути на РФ, і було б непогано, щоб так, як, наприклад, у Венесуелі.

-Результат всі бачили. Весь світ. Швидко це зробили. Ну, нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, з Кадировим, з цим вбивцею. Може, тоді Путін побачить це і задумається, – побажав Зеленський.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, після операції у Венесуелі Кадиров заявив, що якщо Путін накаже, він викраде Зеленського швидше, ніж США Мадуро. Жорін йому відповів