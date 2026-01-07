Кадри з місця утримання танкера «тіньового флоту» РФ Marinera в Атлантичному океані опубліковано Європейське командування ВС США.

«Міністерство юстиції США і Міністерство внутрішньої безпеки США сьогодні, в координації з Міністерством війни, повідомили про затримання судна Bella 1 за порушення санкцій США. Судно було затримано в Північній Атлантиці на підставі наказу, виданого федеральним судом США», — сказано в повідомленні.

Міністр війни США Піт Гегсет теж відреагував на повідомлення.

“Блокада санкційної венесуельської нафти залишається чинною — в будь-якій точці світу”, — написав глава Пентагону.

Нагадаємо, що полювання на судно, яке перевозить підсанкційну іранську нафту, тривало близько двох тижнів.

Спочатку танкер називався Bella 1, він належав до тіньового флоту Венесуели, але ходив під прапором Панами, але коли його намагалися затримати американці, змінив прапор на російський і переіменувався у Marinera. Одразу після цього уряд РФ подав формальний дипломатичний запит з вимогою, щоб США припинили переслідувати танкер.

За інформацією джерел Reuters і The Wall Street Journal, поруч із місцем операції по захопленню судна перебували російські військові кораблі та підводний човен, але вони навіть не намагалися захистити танкер.

