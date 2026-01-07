Сполучені Штати намагаються захопити нафтовий танкер, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування через Атлантику, повідомили Reuters у середу два американських чиновники.

Захоплення, яке може посилити напруженість у відносинах з Росією, сталося після того, як танкер, спочатку відомий як Bella-1, прослизнув крізь морську «блокаду» американських санкційних танкерів та відхилив спроби Берегової охорони США піднятися на нього.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, заявили, що операцію проводить Берегова охорона та американські військові. Вони додали, що російські військові судна, включаючи російський підводний човен, перебували поблизу, коли відбувалася операція.

Танкер, тепер відомий як Marinera та зареєстрований під російським прапором, є останнім танкером, який став ціллю Берегова охорона США з початку кампанії тиску президента США Дональда Трампа проти Венесуели.

Окремо, як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, Берегова охорона США перехопила ще один танкер, пов’язаний з Венесуелою, у водах Латинської Америки, оскільки США продовжують запроваджувати морську «блокаду» суден з Венесуели, на які поширюються санкції.

Додамо, що у соцмережах віруситься відео нібито захоплення російського танкера, але чим завершилася операція наразі незрозуміло.