На прохання журналістів президент Зеленський прокоментував переговори, які США та союзники ведуть із Росією.

-Зараз Росія не демонструє готовності й «крутить носом», однак партнери України достатньо сильні, можуть суттєво посилити тиск на Москву і за бажання «можуть носа й відкрутити, якщо захочуть», – сказав Зеленський.

Він також визнав, що наразі від партнерів немає чіткої відповіді щодо дій у випадку нової агресії РФ.

– Я бачу, знаєте, політичну волю, і що партнери готові. І партнери готові дати нам сильні санкції, сильні гаранті безпеки. Але допоки в нас не буде таких гарантій безпеки, юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом Сполучених Штатів, не можна відповісти на це запитання. Навіть якщо вони будуть, все одно ми повинні розраховувати передусім на свої сили.

Зеленський також повідомив, що найближчим часом має відбутися зустріч із Трампом. Відповідаючи на запитання, чи є прогрес у перемовинах із США щодо надання гарантій безпеки на термін, довший за 15 років, він сказав:

-У грудні в Мар-а-Лаго, я підняв це питання, президент США взяв паузу, сказав, будуть розглядати. Думаю, найближчим часом зустрінусь з ним, думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може десь іще… І я думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання.