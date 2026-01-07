У Києві затримали шахрая, який вимагав у посадовця ТЦК 100 тисяч доларів як нібито “посередник” від Державного бюро розслідувань за “вирішення питання”, заявляючи про “зв’язки” з правоохоронцями, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, ДБР та Нацполіції, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі ДБР повідомили про підозру жителю Києва у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України)ь- повідомили у прокуратурі.

Як повідомили у ДБР, затримано жителя столиці, “який намагався шахрайськими діями видурити 100 тис. доларів США у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей”.

У поліції вказали, що викритий – 47-річний приватний підприємець.

За даними слідства, як вказали у прокуратурі, чоловік, використавши публікації у медіа про можливі перевірки статків посадовця ТЦК та СП, ввів військовослужбовця в оману щодо нібито наявного кримінального провадження, можливих обшуків і розголошення інформації у ЗМІ.

“У грудні 2025 року чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито “посередник” від Державного бюро розслідувань”, – повідомили у ДБР.

“Під час спілкування він заявляв про “зв’язки” з правоохоронцями та вимагав 100 тис. доларів США за “вирішення питання”. Згодом погодився отримати 50 тис. доларів, погрожуючи поширенням компрометуючих матеріалів у разі відмови”, – розповіли у прокуратурі.

“Насправді жодного подібного провадження щодо посадовця ТЦК не існувало – чоловік просто вигадав цю історію, щоб “заробити” гроші, яких у військового не було. У разі відмови платити він погрожував “притягненням до кримінальної відповідальності”, а також публікацією в ЗМІ особистої інтимної інформації потерпілого, яку начебто мають у своєму розпорядженні правоохоронці”, – додали у ДБР.

Чоловіка, як зазначили у прокуратурі, затримали у Києві одразу після отримання обумовленої суми. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.