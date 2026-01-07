Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо корупційних схем при закупівлях LED-світильників для ремонту електромереж обласного центру.

Під суд підуть 3 директори приватних підприємств. Їх звинувачують у зловживанні службовим становищем, легалізації злочинних доходів та пособництві в корупційних схемах (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 КК України).

Слідством встановлено, що колишній директор комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (матеріали щодо нього виділені в окреме провадження) організував корупційну схему під час закупівель LED-світильників та матеріалів для ремонту електромереж обласного центру. Він залучив до цієї діяльності трьох директорів приватних підприємств як пособників, створив завищену очікувану вартість закупівель та забезпечив перемогу підконтрольних постачальників у торгах на платформі «Prozorro».

Внаслідок цього окремі приватні підприємства отримали «відкати» від завищеної вартості товарів.

У результаті таких дій територіальній громаді Миколаєва завдано збитків на суму 7,3 млн грн.

У ході досудового розслідування ці збитки були відшкодовані обвинуваченими у повному обсязі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області.