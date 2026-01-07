Про це розповів президент Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

– Я обговорював з Крилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає”, – зазначив президент, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент також повідомив, хто відповідатиме за економічний напрямок в оновленій структурі ОП.

-У мене є дві радниці: Оксана Маркарова, яка відповідатиме за окремі проєкти щодо відновлення України, і Христя Фріланд, яка буде відповідати також за питання інвесторів і економічні питання. Що стосується заступника по економіці – поки що такої кандидатури немає, – зазначив президент.