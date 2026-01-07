Сьогодні вдень ворог наніс комбінований ракетно-дроновий удар по портовій інфраструктурі Одещини.

За попередніми даними, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей постраждало, їм надається необхідна медична допомога.

Через атаку росіян пошкоджено припортову інфраструктуру, адміністративну будівлю, вантажний транспорт та контейнери.

На вечір кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Одна людина загинула. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Усі служби працюють на місцях, з урахуванням безпекової ситуації, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.