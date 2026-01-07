За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру чоловіку, який організував продаж транспортних засобів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

У жовтні 2025 року він забезпечив ввезення двох автомобілів у спрощеному порядку нібито для потреб благодійної організації. Ще один автомобіль був завезений раніше як гуманітарний вантаж. Йдеться про Nissan Pick-Up D-22, Nissan Navara D-40 та Mazda BT-50.

Надалі ці транспортні засоби виставили на продаж через інтернет. Загальна сума, яку планували отримати, становила 17,8 тис. доларів США. Потенційним покупцем був військовослужбовець, для якого така техніка часто є критично необхідною на фронті.

У січні 2026 року після передачі автомобілів разом із документами та отримання коштів чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 988 400 гривень. Триває встановлення повного кола осіб, причетних до схеми.