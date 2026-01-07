У четвер, 8 січня, у західних, Вінницькій та Житомирській областях значний, вдень місцями сильний сніг, хуртовина; температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу, повідомляє Iнтерфакс.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На решті території помірний, місцями значний дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°. Вітер південний (у північних та західних областях північно-східний), 7-12 м/с, вдень у західних, південних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві 8 січня значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 січня найвища температура вдень була 7,1 в 1998р., найнижча вночі -26,6 в 1935р.

У п’ятницю, 9 січня, у західних областях вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура вночі 12-17°, вдень 6-11° морозу. У північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі значний, вдень невеликий сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

На решті території вночі помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ, вдень без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с, на півночі та заході хуртовини.

У Києві 9 січня вночі значний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 4-6° морозу.