Російські війська почали застосовувати на фронті маскувальні сітки, які мають надзвичайно високий ступінь реалістичності.

.Про це повідомив експерт із радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Нам би теж таке не завадило. Це реально круто», — зауважив «Флеш» у соцмережах.

Головною особливістю нового засобу маскування є його візуальна ідентичність з будівельним сміттям. Зовні така сітка нагадує хаотичне звалище битої цегли. Це й робить її практично непомітною під час спостереження з дронів або за допомогою оптичних приладів.