Президент Володимир Зеленський припустив, що війна може завершитися у наступні пів року.

Про це він заявив під час церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Євросоюзу.

За словами президента, нині перемовини досягли «нового рівня інтенсивності».

«Ми дуже активно працюємо: Україна, наші європейські партнери, і, звичайно, Сполучені Штати та всі члени нашої “коаліції охочих” від Канади до Японії, від США до Австралії, і це можливо. І ми щиро сподіваємося, що ця війна може закінчитися за вашого головування [у Раді ЄС]», — заявив Зеленський.