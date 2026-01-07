Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 8 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 05:30 – 08:30; 15:30 – 17:30;
1.2 – 12:00 – 15:30;
2.1 – 19:00 – 22:30;
2.2 – 08:30 – 12:00; 22:30 – 00:00;
3.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00;
3.2 – 12:00 – 15:30;
4.1 – 05:30 – 08:30; 19:00 – 20:30;
4.2 – 12:00 – 15:30; 19:00 – 20:30;
5.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00;
5.2 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00;
6.1 – 12:00 – 15:30;
6.2 – 00:00 – 01:30; 12:30 – 17:30.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Для забезпечення “червоних годин” відключення з 00:00 8 січня, підчерга 6.2 буде знеструмлена сьогодні, 7 січня, з 23:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!