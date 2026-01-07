Укрзалізниця запускає пілотний проєкт щодо підключення до інтернету поїздів далекого сполучення. Наразі в тестовому режимі обладнали доступом до Wi-Fi один із флагманських поїздів – “Гуцульщина” №95/96 Київ – Рахів.

-У поїзді “Гуцульщина” №95/96 Київ – Рахів доступ до мережі тепер матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда. 10 хвилин безкоштовного доступу для кожного дадуть змогу протестувати послугу та – в разі необхідності – відправити термінові повідомлення. А повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб – без будь-яких обмежень по швидкості. Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay.

Технологія забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах Укрзалізниці і довело свою працездатність у непростих українських умовах. Вагони “Гуцульщини” обладнані партнером без залучення інвестицій з боку УЗ. Якщо проєкт матиме стабільний попит, Укрзалізниця масштабуватиме його на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги. Цей проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України”, зазначили в Укрзалізниці.

Крім того, Укрзалізниця вже обладнала доступом до швидкісного інтернету всі свої 16 поїздів “інтерсіті+”.