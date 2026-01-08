Велика Британія посилила протиповітряну оборону України сучасними зенітними системами ближньої та дальньої дії. Зокрема, Лондон уже поставив 13 одиниць оперативних систем Raven та розпочав передачу новітніх комплексів Gravehawk.

Про це повідомляє UK Defence Journal.

Міністр у справах ветеранів Ел Карнс підтвердив, що 13 систем Raven уже перебувають у розпорядженні українських підрозділів.

Їх призначення: боротьба з безпілотниками, літаками та вертольотами безпосередньо поблизу лінії фронту. Система використовує адаптовану ракету AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для пусків із наземних платформ.

Їх перевага у високій швидкість розгортання, що дозволяє українським воїнам оперативно реагувати на загрози, хоча система має обмежені можливості для перехоплення крилатих ракет.

Для захисту критичної інфраструктури від далекобійних ударів РФ Британія розпочала постачання систем Gravehawk. Наразі Україна отримала два прототипи цієї системи.

Згідно з контрактом, загалом передбачено передачу ще 15 систем. Ел Карнс запевнив, що перша партія з цієї кількості буде поставлена найближчим часом. Gravehawk має стати ключовим елементом захисту великих міст та енергооб’єктів від масованих атак.

Ці постачання є частиною великого зимового пакета ППО вартістю 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім ракетних систем, він включає автоматизовані турелі для знищення російських БпЛА. Лондон наголошує, що посилення оборони є відповіддю на постійні атаки окупантів по українській енергетиці.