-Дякую кожній ремонтній бригаді, усім службам, які від ночі працюють для відновлення постачання електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області. Станом на зараз у Запорізькій області енергопостачання відновлене та відбувається за графіками. На Дніпровщині роботи тривають – у Дніпрі, Камʼянському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах. Всі необхідні ресурси, обладнання, служби залучені, щоб виправити ситуацію. Доручив Премʼєр-міністерці України Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі.

І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах по енергетиці, по інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими. Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні – намагання зламати Україну. Саме тому підтримка нашої стійкості, всі форми допомоги нашій державі повинні працювати максимально. Дипломатичні розмови не можуть бути приводом для гальмування постачання ППО та обладнання, яке допомагає захисту життя. Працюємо з партнерами, щоб реагування було адекватним.