Миколаївська міська рада на засіданні 30 грудня 2025 року звернулась до Парламенту та Кабінету Міністрів України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету для покриття дефіциту бюджету Миколаївської міської територіальної громади у 2026 році в обсязі не меншому, ніж 1,14 млрд грн.

Про це повідомляє Асоціація міст України, передає Інше ТВ.

Миколаївська міська рада звертає увагу на особливий безпековий та соціально-економічний статус міста Миколаєва як прифронтової громади та просить забезпечити фінансову підтримку громади для безперебійного функціонування житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери, критичної інфраструктури та виконання державних соціальних гарантій.

«Власних доходів бюджету Миколаєва на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень» – зазначено у Зверненні.

Формування бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік здійснено з максимально стриманим підходом, зокрема:

– видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховані без урахування індексації, виключно на рівні фактично виплаченої заробітної плати у 2025 році,

– поточні видатки не включені до базового бюджету, за винятком захищених статей та обмеженого переліку видатків, необхідних для підтримання операційної діяльності головних розпорядників бюджетних коштів і комунальних підприємств,

– капітальні видатки обмежені мінімальним обсягом (близько 300 млн грн), необхідним для підтримки та відновлення критичної інфраструктури прифронтової громади,

– у повному обсязі враховані обов’язкові боргові зобов’язання міста, обслуговування яких у 2026 році становить 480,5 млн грн.

Окремо у Зверненні наголошується на фінансовому стані МКП «Миколаївводоканал»: розрахункова потреба підприємства у підтримці на 2026 рік становить 750 мільйонів гривень, які в бюджеті передбачені лише в межах наявного ресурсу.

Миколаївська міська рада зазначила причини кризової фінансової ситуації, які призвели до потреби додаткової дотації з державного бюджету:

– руйнування інфраструктури, житла та бізнесу обстрілами агресора на прифронтових територіях;

– релокація підприємств, скорочення кількості платників податків;

– втрата доходів міста через вилучення «військового» та «силового» ПДФО становить близько 26% надходжень цього податку.

Миколаївська міська рада продовжує в повному обсязі виконувати всі повноваження органів місцевого самоврядування та забезпечувати базові послуги для мешканців, однак як прифронтова громада, яка тривалий час функціонує в умовах війни, зазнала масштабних руйнувань житлово-комунальної, соціальної та критичної інфраструктури, а також втратила значну частину доходної бази, то ж потребує додаткової субвенції з державного бюджету, зазначають в АМУ.

