Нафтовий танкер Marinera (раніше Bella 1), захоплений Європейським командуванням ЗС США в Атлантичному океані, належить російській компанії «Буревестмарін». Її директор та єдиний власник — підприємець із анексованого Криму Ілля Бугай.

Про це повідомляє «Нова газета Європа» з посиланням на дані Міжнародної морської організації та ЄДРЮЛ, пише Nexta.

Компанія зареєстрована в Рязані всього півроку тому, але, судячи з вакансій, справді займалася морськими перевезеннями.

З 2018 року Бугай також очолює компанію «Руснафтахімторг», що торгує нафтопродуктами. У 2020 році її виручка становила близько 4 млрд. рублів, проте пізніше доходи різко впали, а в 2024 році компанія зафіксувала збитки.

У Білому домі заявили, що Marinera входить до «тіньового флоту» Венесуели і використовувалася для перевезення нафти в обхід американських санкцій. Танкер заарештований за ордером суду США. Екіпаж, як повідомили у Вашингтоні, планують судити.

Нагадаємо, В РФ вимагають гуманного ставлення до росіян на захопленому танкері і звинувачують США у порушенні міжнародного права