Сьогодні, в ніч з 8 на 9 січня, на всій території Миколаївської області очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний сніг, хуртовини, перемети на дорогах, місцями ожеледиця. Температура повітря 1-6 °С морозу, вітер західний до 9 м/с.

Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області просить водіїв бути уважними та обережними, пересуваючись автошляхами області. По можливості залишатися вдома та без нагальної потреби не вирушати в путь. А якщо стихія таки застала у дорозі, перечекати на стоянках комплексів дорожнього сервісу (АЗС, кафе, готельних комплексів тощо).

Якщо вам знадобиться допомога на дорозі, телефонуйте на цілодобову диспетчерську лінію Служби відновлення у Миколаївській області: 068-886-88-00.