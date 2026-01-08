Якщо після подорожі не можете знайти улюблену рукавичку, знайте — ви не одинокі у своїй неуважності. Регулярно тисячі людей гублять свої речі в поїздах, повідомляють в Укрзалізниці.

За 2025 рік ми зафіксували 20 861 звернення про загублені речі. Це на 21,6% більше, ніж у попередньому році.

ТОП загубленців виглядає так:

▫️ бездротові навушники (переважно один)

▫️ мобільний телефон, зарядний пристрій

▫️ ключі

▫️ окуляри, прикраси

▫️ одяг

Буває таке, що пасажири виходять з вагона, ніби маючи все при собі, а потім — оп — і один черевик сусіда по купе. У таких випадках наш контакт-центр обмінював людей телефонами — і чоботи знову знаходили свою пару.

522 рази повертали дітлахам їхні іграшки: зайчиків-мандрівників, Їжака Шедоу, який допомагав іншим у пригоді, та решту цікавих персонажів. Для малечі вони ставали ще цікавішими після своїх подорожей.

Були знахідки, які вражали навіть найдосвідченіших залізничників. Серед таких шабля, квітка у горщику, переносний холодильник, фен. Останній хіт — сигнал про сходження лавини.

Також губили аксесуари чотирьохлапих друзів. Наприклад, на вокзалі Києва пасажири поспішали на потяг і залишили мисочку та комбінезон для песика. Іншим разом — нашийник із підсвіткою.

УЗ радить: будьте уважні. Але якщо щось загубили — звертайтеся до янголів на вокзалі або залишайте повідомлення в застосунку.