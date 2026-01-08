Прокуратура наполягатиме на довічному позбавленні волі для підозрюваного у п’ятирічному ґвалтуванні малолітньої онуки.

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко, як старший групи прокурорів, повідомив про підозру 64-річному сумчанину за фактом зґвалтування малолітньої онуки.

Встановлено, що у 2020 році дівчинка, якій на той час було лише 9 років, приїхала на літні канікули до баби з дідом у село. Саме того літа дід, зловживаючи довірою дитини, зґвалтував її вперше. З того часу він систематично вступав із онукою в статеві зносини.

У період спільного проживання з родиною дівчинки на початку повномасштабної війни підозрюваний вчиняв щодо дитини сексуальне насильство, зокрема неодноразово протягом тижня.

Лише коли дівчинці виповнилось 15 років, вона наважилась розповісти про це матері. Жінка звернулась до правоохоронців.

Дії підозрюваного кваліфіковано як зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно (ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

«Дідусь, який мав би бути прикладом та надійним другом дитині, жорстоко скривдив її. За цей злочин йому загрожує довічне позбавлення волі, саме на такому покаранні й буде наполягати прокуратура під час судового розгляду справи», – зазначив керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.