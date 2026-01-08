Заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном – начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна Андрій Мельник зазначив, що має 5 тонн золотих злитків на мільярди гривень, які зберігає в Росії.

Про це свідчать дані його електронної декларації, передають Українські Новини.

Він вказав, що зберігає золото у банківських зливках Євростандарту 999.9, ГОСТ 28058-89. Номінал 5,0 Мт/ 160.753,61 Тр.унцій – на суму 79 804 999 євро. На сьогодні він володіє золотом на 4 млрд гривень.

Чиновник зазначив, що золото зберігається у ЗАТ “КІТОН 21 СТОЛІТТЯ”, яке знаходиться у Росії, Москві, по вул.Ясєнева, корпус 1,будівля, 30.

Також він вказав, що має цінні папери ЗАТ “КІТОН 21 СТОЛІТТЯ” на мільярди гривень.

Чиновник ФДМУ зазначив, що має 15 родовищ рідкоземельних металів на окупованій території Луганської області, зокрема, ДХК “Краснодонуголь”. Одне з родовищ він оцінив у 1,5 млрд євро.

У 2024 році його річна заплата склала 1 млн гривень.