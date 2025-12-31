Вчора, 30 грудня, на під час засідання 50 чергової сесії міської ради депутати підтримали проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Директор департаменту фінансів міської ради Віра Святелик доповіла, що у проєкті бюджету на 2026 рік визначено доходи у розмірі 5 млрд 546 млн грн, а видатки – у розмірі 5 млрд 275 млн грн.

Разом з тим, Святелик пояснила, що враховуючи те, що зміни до проєкту бюджету було внесено сьогодні вранці на засіданні виконкому, то департамент фінансів наразі ще допрацьовує пояснювальну записку до проєкту рішення.

Також вона повідомила, що днями місто отримало субвенцію у розмірі 267 млн 576 тис. грн – це додаткова дотація з державного бюджету на функціонування прифронтових територій, і ця сума була включена в розподіл всіх видатків.

За проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік проголосували 29 миколаївських обранців.

Як повідомляло Інше ТВ, бюджет міста Миколаєва на 2025 рік був затверджений із загальним обсягом доходів в сумі 5 мільярдів 414 мільйонів гривень, видатків – 5 мільярдів 285 мільйонів гривень.