Посол США в НАТО Метью Вітакер у вівторок поставив під сумнів звинувачення Росії в тому, що Україна атакувала резиденцію президента Володимира Путіна, заявивши, що хоче побачити розвідку США щодо цього інциденту.

«Незрозуміло, чи це насправді сталося», – сказав Вітакер Fox Business «Varney & Co.» в інтерв’ю про ймовірний інцидент, який Україна заперечує, пише Reuters

«Мені здається дещо недолугим бути так близько до мирної угоди, Україна справді хоче укласти мирну угоду, а потім робити щось, що буде вважатися безрозсудним або некорисним», – сказав він.



Росія заявила в понеділок, що Україна атакувала президентську резиденцію в Новгородській області 91 далекобійним ударним безпілотником. Вона заявила, що застосує заходи у відповідь і що її переговорна позиція буде жорсткішою на переговорах.

Україна назвала звинувачення Росії «брехнею», спрямованою на виправдання подальших нападів на Україну, а її міністр закордонних справ заявив у вівторок, що Росія не надала жодних доказів, «тому що їх немає».

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Путін повідомив йому в телефонній розмові, що Україна намагалася напасти на резиденцію. Трамп сказав, що він «дуже розлючений» цим. На запитання, чи є докази такого нападу, Трамп відповів: «Ми з’ясуємо».



Білий дім відмовився від подальших коментарів щодо ймовірного інциденту, тоді як офіційні особи розвідувального співтовариства США мовчать про цей інцидент. ЦРУ відмовилося від коментарів.

«Ми збираємося дістатися до суті розвідувальних даних. І для мене найважливіше те, що скажуть розвідувальні служби Сполучених Штатів та наших союзників про те, чи дійсно відбувся цей напад», – сказав Вітакер.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Флориді в неділю Трамп заявив, що вони з Зеленським «можливо, дуже близькі» до угоди про припинення війни, хоча найспірніші територіальні питання залишаються невирішеними.

Зеленський раніше у вівторок заявив: «Ця історія про нібито «обстріл» — це повна вигадка, спрямована на виправдання додаткових атак на Україну, зокрема на Київ, а також власної відмови Росії вжити необхідних заходів для припинення війни. Типова російська брехня».

Росія, яка вторглася в Україну в лютому 2022 року, контролює трохи менше п’ятої частини території свого сусіда та стверджує, що її війська наступають.