Голосіївський районний суд міста Києва затвердив угоду про визнання винуватості у справі про злочинну організацію і зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 грудня.

За версією обвинувачення, у 2024 році працівники Укрзалізниці утворили злочинну організацію і в незаконний спосіб заробляли на пасажирських перевезеннях.

В умовах збільшення попиту на популярні міжнародні напрямки залізничники, начебто, запровадили необлікований продаж вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах поїздів і створили штучний дефіцит залізничних квитків на поїзди міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», №119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів».

Схема, зокрема, включала побори з «безквиткових» пасажирів, а також продаж місць у службових купе провідників та купе відпочинку провідників, які не перебувають у вільному продажі. Ціна на такі місця була вищою, аніж звичайних квитків.

За даними слідства, злочинна організація діяла близько року і була знешкоджена в грудні 2024-го. До її складу входило щонайменше 15 осіб. Загальна сума шкоди Укрзалізниці оцінюється у 8,7 мільйона гривень.

Роль організатора оборудки слідство відводить голові Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський, а співорганізатора — заступнику начальника Вагонної дільниції станції Київ-Пасажирський. Співучасниками ввжаються інструктори поїзних бригад, начальники пасажирських поїздів та інші працівники залізниці.

Угоду уклав обвинувачений, який був інструктором поїзних бригад резерву провідників пасажирських вагонів станції Київ-Пасажирський.

У травні 2025-го він дав викривальні показання на організаторів злочинної організації.

За даними економічної експертизи, від продажу квитків на поїзди, інструктором поїзних бригад яких був обвинувачений, Укрзалізниця недоотримала 1,6 млн грн. Ця сума порахована за результатами співставлення кількості проданих квитків за період із 1 січня по 10 грудня 2024 року на поїзди 351/352 сполученням «Київ-Кишинів» та поїзди № 89/90 сполученням «Київ-Перемишль» та кількості осіб, які перетнули державний кордон. Матеріальна шкода за цим епізодом була завдана трьома особами.

Обвинувачений відшкодував Укрзалізниці 500 тисяч гривень. І вніс ще 40 тисяч гривень на спецрахунок на підтримку Збройних Сил України.

За умовами угоди, колишньому працівнику залізниці дали 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки.