30 грудня на території Миколаївщини зареєстровано п’ять пожеж, які виникли в житловому секторі.

Окремої уваги заслуговує епізод, який стався у с. Яструбинове Прибужанівської громади Вознесенського району. На пожежі постраждав підліток 2011 р. н. Попередньо, хлопець залишився вдома із молодшою сестрою та хотів розтопити піч. В результаті цього отримав опіки. Він вивів з приміщення чотирирічну сестричку й побіг до сусідів, які й викликали рятувальників. Постраждалого госпіталізували до миколаївської лікарні.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 кв. м.

Інші епізоди:

– у с. Новоіванівка Баштанської громади Баштанського району горів приватний будинок площею 40 кв. м;

– у с. Новоукраїнка Березнегуватської громади Баштанського району зареєстровано пожежу перекриття житлового будинку на площі 5 кв. м;

– у м. Вознесенськ Вознесенської громади Вознесенського району — сміття та підлого в кімнаті житлового будинку, який наразі не експлуатується на площі 9 кв.м;

– у м. Миколаєві горіла кімната в трикімнатній квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку площею 3 кв. м.

Причини пожеж встановлюються. Загалом протягом доби до гасіння залучались 24 вогнеборці, 6 спецавтомобілів ДСНС.