Інженери компанії Getlink, яка оперує тунелем під Ла-Маншем, працюють вночі для відновлення повноцінного руху поїздів між Британією та континентальною Європою, пише ЛБ.

У вівторок одна з головних транспортних артерій Старого Світу вийшла з ладу через проблеми з системою електроживлення. Як наслідок десятки рейсів Eurostar, які з’єднують Лондон з Парижем, Амстердамом та Брюсселем, було скасовано.

По обіді вдалося частково відновити курсування потягів та шатлів, але лише однією з колій в обмеженому режимі. Компанія Getlink стверджує, що повернення до звичного графіку можливе ближче до ранку середи. Для цього відновлювальні роботи триватимуть без перерв.