Фінансові потреби України на наступні 10 років, без урахування витрат на безпеку, складуть 800 мільярдів доларів США.

Про це заявила у виступі на зустрічі з безпековими радниками західних держав прем’єрка Юлія Свириденко, повідомляє “Європейська правда”.

Свириденко зазначила, що Україна потребує “величезних” капіталовкладень, і вони мають стати частиною мирних угод, укладання яких готують Україна та західні держави. Це фінансування передбачене угодою про економічне процвітання, проєкт якої розроблений, але наразі не оприлюднюється.

“Потреби фінансових інвестицій, необхідні для забезпечення економічного процвітання, є величезними. З сьогоднішньої перспективи, йдеться про 800 млрд доларів США на наступні 10 років”, – наголосила вона.

Очільниця уряду наголосила, що Свириденко ця сума не є остаточною, бо не включає значної статті витрат.

“Це включає [витрати на те, щоби зберегти] макрофінансову стабільність, відшкодування втрат, потреби у відбудові та фінансування необхідного економічного поштовху. Але це не включає фінансування оборони, яке, як ми розраховуємо, з часом знизиться за умови ефективних безпекових гарантій”, – заявила вона.

Свириденко окремо підкреслила потребу покрити фінансування дефіциту бюджету, що утворився через війну.

“[Після безпекових потреб], наступна мета – це економічна стабільність. Без економічної стабільності немає сенсу говорити про залучення інвестицій”, – заявила, зокрема, вона.

Також «ЄП» зазначає, що віцепрем’єр з євроінтеграції Тарас Качка, що брав участь у зустрічі з радниками західних лідерів, заявив, що проєкт угоди про економічне процвітання України має підтримку європейських партнерів та не суперечить умовам майбутнього членства України у ЄС.

Качка наголосив, що на зустрічі у суботу від жодного з учасників не прозвучало зауважень або заперечень щодо цієї угоди, що має стати частиною макету мирних домовленостей. “Вступ до Європейського Союзу є наріжним елементом цього пакету”, – додав він.

Качка переконує, що фінансові умови узгоджені з вимогами ЄС щодо держав-членів, і тому вступ України до Євросоюзу, який очікується під час дії фінансової угоди, не викличе суперечностей.

“Щодо того, що ця допомога сумісна з правилами Європейського Союзу – є повний консенсус, немає жодних дебатів і сумнівів”, – запевнив віцепрем’єр.

Також він наголосив, що додаткове фінансування України відповідає принципу ЄС щодо економічного вирівнювання. “Україна з тими руйнуваннями, з тим станом економічного розвитку, який є – може користуватися правилами ЄС для надання досить великих субсидій, особливо на регіональному рівні для розвитку бізнесу і відновлення інфраструктури. Тут немає жодних проблем”, – пояснив Тарас Качка.

Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні до Києва прибули радники з питань безпеки 14 країн Європи та Канади, а також НАТО, Євроради та Єврокомісії (ФОТО)