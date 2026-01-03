Президент України Володимир Зеленський озвучив перші підсумки сьогоднішньої роботи з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі і подякував представниками європейських країн, Канади, США, ЄС і НАТО за підтримку , передає Інше ТВ.

«Рухаємось у розмові за трьома ключовими напрямами: гарантії безпеки, відбудова та базова рамка для реального миру. Все має бути дієвим, достойним і таким, що встановлює мир на десятиліття. І це наше бачення повністю збігається з баченням ключових партнерів. Вдячний нашій команді за ґрунтовний підхід до перемовин.

Продовжуємо роботу з радниками. Готуємо зустрічі у Європі, які відбудуться наступного тижня. Готуємось і до зустрічей у Сполучених Штатах», – зазначив Володимир Зеленський.

